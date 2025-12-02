Megszünteti a Netflix a Google Cast támogatását

Nincs több mobilról vezérlés.

Szűkíti a Netflix a felhasználók lehetőségeit, és megkezdte a mobilkészülékről történő castolás támogatásának kivezetését a legtöbb tévén és streamingeszközön. A cég első körben a hirdetéssel támogatott olcsóbb csomag felhasználóitól vette el a funkciót, amit kiterjeszt a prémium előfizetőkre is, méghozzá szinttől függetlenül.

A streamingszolgáltató frissített oldala szerint többen azért nem találhatják a „Cast” gombot a Netflix appban, mert a régebbi Chromecast eszközök, vagy Google Casttel kompatibilis tévék esetében a streamelő eszközhöz, vagy tévéhez mellékelt távirányítót kell már használni. A felhasználók körében vegyes reakciókat kiváltó kivezetés fokozatosan történik, így bizonyos eszközökön még elérhető lehet a funkció.

A lépés annak fényében meglepő, hogy a Google Cast rendkívül népszerű a mobilfelhasználók körében, mivel a tévé távirányítójánál egyszerűbb irányítást tesz lehetővé a mobilappos vezérlés. A cég 2019-ben az Apple AirPlay technológiájának támogatását is megszüntette, „technikai korlátokra” hivatkozva.

Mivel szinte az összes nagyobb mobil streaming alkalmazás lehetővé teszi a tartalmak Chromecastra, Google TV-re vagy bármilyen Cast-kompatibilis streaming eszközre való átküldését a nagyképernyős megtekintéshez, a Netflix lépése akár más szolgáltatókat is hasonló irányba terelhet, noha egyelőre senki más nem jelentett be ilyesmi korlátozást.