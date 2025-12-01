Újjáéledhet az Apple és az Intel partnersége

A gyártó az Apple olcsóbb M-szériás chipjeit szállíthatja a jövőbeli konzumereszközökbe.

Az Apple és az Intel egymást régről ismerő partnerek, a processzorgyártó legalábbis hosszú éveken át szállította a Mac-ek CPU-it, ám az almalogós cég végül minden termékvonalnál átváltott a saját tervezésű ARM-alapú megoldásokra inkább. A szakítás 2020-ban érett be és vált elkerülhetetlenné, éppen akkor, amikor az Intel problémái egyre szembeötlőbbé kezdtek válni, és a cég gyártás-kihozatali valamint egyéb technológiai kihívásokkal szembesült.

Szeptember végén lehetett hallani arról, hogy az Intel új menedzsmentje, élén Lip-Bu Tan félvezetőipari veteránnal nemrég az Apple-t is megkereste, hogy egy lehetséges befektetési csomagról és egyéb együttműködési lehetőségekről tárgyaljanak. A hírhedt ellátási lánc elemző, Ming-Csi Kuo a legfrissebb információi alapján úgy fűzi tovább a történetet, hogy az Intel esélyei jelentősen javultak az elmúlt hetekben arra, hogy az Apple beszállítójává váljon.

A jelenlegi sejtések szerint az Apple alsókategóriás M6 és M7 processzorait 2027-ben az Intel szállíthatja a jövőbeli MacBook Air, iPad Air és iPad Pro modellekhez, legalábbis Kuo tudomást szerzett arról, hogy az Apple titoktartási megállapodást kötött az Intel 18AP PDK 0.9.1GA chipjeinek megvásárlására. Ettől függetlenül persze továbbra is a TSMC szállítaná az Apple M-szériás chipjeinek többségét.

Kuo szerint az Intellel kötött megállapodás segíthet az Apple-nek abban, hogy bebizonyítsa elkötelezettségét a Trump-adminisztrációnak az amerikai termékek iránt azáltal, hogy ellátási láncába több amerikai székhelyű vállalatot is bevon. Az Intel számára az Apple-lel kötött megállapodás pedig azt is jelezheti, hogy a vállalat rosszabb napjai elmúltak, és még több megrendelésre számíthat, mely pozitívabbá teszi a kilátásokat.

