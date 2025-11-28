Leszállított egy csomagot, aztán átvágott egy netkábelt az Amazon drónja

Egyáltalán nem balesetmentes a drónos csomagszállítás.

Szövetségi vizsgálat indult az Amazon ellen, miután csomagszállító drónja gyakorlatilag átszakított egy internetkábelt. Az e-kereskedelmi óriás MK30 típusú szállítóeszköze a szerencsétlen eset előtt még sikeresen kézbesített egy csomagot, azonban a címzett udvaráról való felszállás közben egyik propellere megakadt egy vékony internetkábelben. A kábel elszakadt, a drón pedig automatikusan vészhelyzetben aktiválódó leszállást hajtott végre.

A cég közlése szerint a balesetben személyek nem sérültek meg, szerencsére szélesebb körű internetkimaradást sem sikerült előidézni, a kábel helyreállítási költségeit pedig átvállalta. Az amerikai szövetségi légiügyi hivatal (FAA) hivatalosan is vizsgálatot indított az ügyben, de a korábban több drónbalesettel is foglalkozó National Transportation Safety Board (NTSB) nem tervez eljárást indítani.

Az Amazon 2030-ra tűzte ki célként az évi 500 millió drónnal kézbesített csomagot, miután idén kezdte el bevezetni a drónos kézbesítés lehetőségét Waco városában a „Prime Air” program részeként. A wacói kábelszakítást megelőzően már októberben is történt baleset, amikor két drón nekiütközött egy építkezési darunak.

