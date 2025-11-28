Rekordot döntött a 106 kilométert sétáló humanoid robot

Az akkumulátor cseréje sem akasztotta meg, csak ment és ment.

Az Agibot kínai robotikai vállalat által fejlesztett AgiBot A2 beírta magát a Guinness Világrekordok könyvébe, mint a legtovább gyalogló humanoid robot. A cím elnyeréséhez egészen 106,286 kilométert kellett megtennie, amihez három nap kellett neki, útja november 10-én kezdődött a kínai Jinji-tótól, és 13-án ért véget a sanghaji Bund partszakasznál. Az energiaellátást hot-swap módszerrel oldották meg a tervezők a 36 órás menetelés közben, így a sétát az akkumulátorok cseréje közben is folytathatta megállás nélkül.

Az eredményt még megérdemeltebbé teszi, hogy nem egy steril, laboratóriumi környezetben történt, hanem változatos talajminőséggel kellett szembenéznie a robotnak az aszfaltozott utakon, városi járdákon és hidakon. AgiBot A2 több érzékelővel rendelkezik, a kettős GPS-modul, a lidar rendszer és az infravörös mélységérzékelő kamerák támogatják a navigációban és a városi környezetben történő eligazodásban.

A beszámolók alapján mindeközben a forgalmi szabályokat is betartotta, de nem tudni, milyen szintű autonómiával működhetett – a teljesen önjáró móddal kapcsolatban szkeptikusak a beszámolók.

Via Gizmodo.