Van egy kis gond a Pixelek AirDrop-kompatibilitásával

Több felhasználónál is probléma merült fel az elmúlt napokban a Google utóbbi idők talán leghangzatosabb androidos fejlesztésének használata során.

Múlt héten futótűzként terjedt el a neten, hogy a Google az Apple közreműködése nélkül megoldotta, hogy az Androidba épített Quick Share funkcióval működjön az AirDrop fájlátvitel egy androidos készülék és egy iPhone között. Az egyelőre a legújabb Pixelekkel elérhető funkció működésébe azonban az elmúlt napok felhasználói visszajelzései alapján becsúszott egy kis gixer, de ne szaladjunk ennyire előre, hadd tegyem ide előbb ezt a képet:

Igen, ez a szép szemüveges francia bácsi a jobb alsóban az Európai Bizottság egykori belső piacokért felelős biztosaként elvitathatatlan szerepet játszott a folyamatban, de ezt a Google elég méltatlanul elhallgatta, szóval

Merci Monsieur Breton!

Na de vissza a problémára: Az eddigi visszajelzések szerint az történt, hogy a Google-féle Wi-Fi Aware implementáció a jelenlegi változatában levágja a telefont a Wi-Fi hálózatról. Az egyelőre nem teljesen világos, hogy ez így by design működik és el kell fogadni, hogy amíg a fájlátvitel zajlik (pontosabban amíg a Quick Share menü meg van nyitva) nincs Wi-Fi kapcsolat a lokális hálóval, vagy a Google már lázasan dolgozik a javításon.

Tekintve, hogy az új funkció eleve csak a Pixel felhasználóknak lett bekapcsolva (nekik is telepíteni kell hozzá egy komponenst), elég valószínű, hogy a Google számolt a hasonló esetekkel és eltart még egy darabig, mire minden androidos készülékre ki lesz ajánlva a Quick Share - AirDrop kapcsolati lehetőség.

Via Android Police.