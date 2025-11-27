Beleharap a Google a food bloggerek vacsorájába

A sütéssel és főzéssel foglalkozó tartalomgyártók forgalma meredeken csökken a Google AI-összefoglalók bevezetése óta, és a felhasználóknak sem jó, hogy sokszor értelmetlen recepteket kapnak a keresőtől.

A Bloomberg friss beszámolója egy eddig méltánytalanul mellőzött problémával foglalkozik, méghozzá azzal, hogy a különféle generatív AI-eszközök nem csak a food bloggerek tortájából harapnak ki szeleteket, de akár az ünnepi vacsorát is veszélybe sodorhatják. Az AI által generált tartalmak miatt a Google, a Facebook és a Pinterest potenciális aknamezővé váltak a recepteket keresők számára, mivel egyre nehezebben különböztethetők meg a valós, emberek által kipróbált és bevált receptek az AI által több forrásból összeollózott, akár helyenként oltári nagy baromságnak tűnő utasításokat tartalmazó kamureceptektől.

A Google keresőbe épített AI-összefoglalókban megjelenő recepteket vakon követni semmiképp nem jó ötlet – volt olyan receptkereső, aki azt az instrukciót kapta a Google botjától, hogy 3-4 órán át süssön egy süteményt, melynek egy szénné égett teremtmény lett az eredménye. A keresőcég Bloomberghez eljuttatott reakciója szerint a Gemini 3-ra épített AI-összefoglalót érdemes csak kiindulópontként használni, ha valaki egy receptet keres, de ennél többet nem érdemes várni tőle.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk. Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

A lapnak nyilatkozó alkotók közül többen arról számoltak be, hogy a Google az AI-összefoglalókhoz nem csak összegyűjti és felhasználja az általuk készített tartalmakat, de akár komplett recepteket másol le megváltoztatott instrukciókkal, vagy manipulált ételfotókkal. Így a receptekkel foglalkozó hobbicukrászok, szakácsok és tartalomgyártók forgalma láthatóan óriásit zuhant azóta, hogy széles körben elérhetők a különféle generatív AI-eszközök és chatbotok.

Az ünnepi időszak jellemzően egy kiugró statisztikékat szokott jelenteni a bloggerek számára, de az idei hálaadás az egyik legrosszabbul sült el ebből a szempontból a beszámolók szerint.

A nyilatkozó ételkészítők szerint akár 30-80 százalékkal is csökkent a Google-ből érkező forgalmuk.

Az elsősorban italokkal foglalkozó Inspired Taste munkatársa szerint a kereső valódi Frankenstein-koktélokat hoz létre, és az eredeti recepteket a versenytársak hasonló receptjeivel keveri össze, ráadásul a kattintások aránya 30 százalékkal csökkent. Carrie Forrest, a Clean Eating Kitchen munkatársa szerint két év alatt elvesztette forgalmának és bevételének 80%-át, ezért le kellett építenie csapatát.

Az AI-eszközöket tápláló eredeti receptek készítői tehát láthatatlanabbá válnak, miközben az AI nem tudja replikálni a receptek azon sajátosságát, hogy valaki valóban megfőzte az adott ételt, és komoly munkát fordított annak tökéletesítésére. A háttérbe szoruló valódi alkotók tartalmai nélkül pedig idővel az AI a saját maga által generált tartalmakat fogja megenni.

Via Bloomberg.