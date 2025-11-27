(Újra) elárverezik az Apple eredeti alapító okiratát

Viszonylag gyakran kerülnek be az aukciók repertoárjába céges relikviák, melyeket aztán csillagászati összegekért szereznek meg új tulajdonosaik. Az egyik legáhítottabb ilyen ritkaság lehet az Apple eredeti alapító okirata 1976-ból.

Az igazán tehetős márkafanatikusok készülhetnek életük legmeghatározóbb üzletére, hiszen elárverezik a mostani Apple Inc. jogelődjének számító Apple Computer Company eredeti alapító okiratát, a három alapító, Steve Wozniak, Steve Jobs és Ron Wayne eredeti aláírásával.

A Christie aukciós ház január 23-i felhozatalában szereplő háromoldalas dokumentumért a kikiáltó várakozásai szerint komoly küzdelem várható , hiszen a "We the People: America at 250" című aukciós körben 2-4 millió dollár (azaz olyan 650 millió és 1,31 milliárd forint közötti) körüli bevételt remél belőle.

Az okiratot egyébként egész pontosan 1976 április 1-jén látta el kézjegyével a három alapító, Wayne viszont nem egészen két héttel később, április 12-én ki is szállt a cégből, tíz százalékos részesedéséért pedig két részletben 800 és 1500 dollárt kapott a két másik tagtól.

Érdekesség, hogy az alapító okiratot egyszer már árverésre bocsátották 2011-ben, akkor 1,5 millió dolláros áron csapott végül hármat a kalapács.

Via Appleinsider.