Az open source lehet a Pebble jövője

A nyílt hardver, szoftver és a decentralizált alkalmazásterjesztés lehet a kulcsa annak, hogy a feltámasztott Pebble okosóra ökoszisztémája életképes maradhasson.

Ha van a kütyüvilágnak igazán mesébe illő visszatérése, akkor a Pebble okosórák feltámadása egyértelműen annak tekinthető. A sztori nem egészen egy éve kezdődött: idén januárban reppentek fel a hírek, hogy az eredeti Pebble órák firmware-jét nyílt forrásúvá teszi a márkát és a termékcsaládot a FitBittel együtt szőröstül-bőröstül lenyelő Google, amire azonnal lecsapott az eredeti ötletgazda, Eric Migicovsky , aki elhatározta, hogy feltámasztja a tetszhalott órákat. Migicovskynak sikerült visszaszereznie a védjegyet a nyáron, így a régi-új órák Pebble-ként kerülhetnek piacra.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk. Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

A márka újjáélesztése mögött álló Core Devices cég következő lépésként bejelentette friss blogbejegyzésében, hogy megnyitotta teljes szoftvercsomagját (beleértve a PebbleOS rendszert, az iOS-es és androidos alkalmazásokat, SDK-kat) és hardverterveit is közzétette, így a közösség kezébe kerülő okosórának sokkal jobb esélyei lesznek az életben maradásra.

A jelenleg elérhető egyetlen eszköz, a Pebble 2 Duo technikai dokumentumai is felkerültek a GitHubra, így bárki megépítheti, módosíthatja vagy bővítheti az eszközt. A később megjelenő Pebble Time 2 vélhetően jövő év elején kerül piacra. Migicovsky arra számít, hogy lesznek „őrültek”, akik a későbbiekben a Pebble operációs rendszerét más termékekben, vagy órákhoz használják fel.

Via OpenSourceForU.