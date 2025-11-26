Abu-Dzabiban is útra kelnek az Uber önvezető taxijai

Abu-Dzabi az első város az Egyesült Államokon kívül, ahol sofőr nélküli szolgáltatást vezet be az Uber.

A kínai WeRide az Uberrel partnerségben egy éve indította el kereskedelmi robottaxi-szolgáltatását Abu-Dzabiban, mely a jövőben már az „önvezető” címkét viselheti. A bárki számára elérhető járatok ugyanis már teljesen automatizáltan, sofőr nélkül fognak indulni eleinte korlátozott útvonalakon a Yas-szigeten, mely nem csak fontos turisztikai kerület, de a helyi Formula-1 versenypálya helyszíne is.

Sarfraz Maredia, az Uber önvezető mobilitásért és kézbesítésért felelős vezetője szerint a bevezetés mérföldkövet jelent a közlekedésben, mivel az Egyesült Államokon és Kínán kívül máshol a világon még nem sikerült bevezetni ilyen szolgáltatást. A két cég idén év elején indította el robotaxi szolgáltatását Austinban, a friss bejelentéssel pedig indul a Közel-Keletre való terjeszkedés, Abu-Dzabi után hamarosan Dubaj jöhet.

Az Uber Comfort vagy az UberX szolgáltatásokat választó utasok automatikusan a WeRide robotaxihoz kerülhetnek, de az Uber alkalmazáson belül választható lesz külön egy olyan opció is, amivel kimondottan önvezető fuvart lehet hívni. A bevezetés feltétele volt a WeRide számára, hogy szövetségi engedélyt kapjon az Egyesült Arab Emírségektől a teljesen önvezető kereskedelmi szolgáltatáshoz, mely a későbbiekben a belváros többi területén is elérhetővé válik.

Az Uber az elmúlt két évben 20 önvezető járműtechnológiai vállalattal kötött partnerséget különböző országokban, köztük az Egyesült Államokban, Európában és a Közel-Keleten. A megállapodások az önvezető járművek alkalmazásának széles skáláját lefedik, nem csak az utasszállítás, de a kézbesítés és teherszállítás területén is terjeszkedni kíván a cég. A vállalat harmadik negyedéves eredményjelentése szerint 2026 végére legalább 10 városban szeretne önvezető járműflottákat üzembe helyezni.

Via TechCrunch.