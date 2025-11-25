Új Bluetooth-hangszórókkal állt elő az Ikea

Ugyan a Sonosszal való barátság véget ért, attól még a svédek nem mondanak le a lakberendezési tárgynak is beillő látványos speakerekről.

Két új Bluetooth-hangszórót vezet be kínálatába az Ikea a következő hónaptól kezdődően, miután az év közepén szakított a Sonosszal – és ezáltal a Symfonisk termékvonallal. A szobadekorációnak is beillő Solskydd hangszórók viszik tovább a design és a technológia párosításának filozófiáját, tervezőként a svéd Tekla Evelina Severin vett részt a folyamatban.

A Solskydd hangszórók kerekek és színesek, háromféle méretben és eltérő teljesítménnyel lesz kapható. A 80 dollárba (kb. nettó 27 ezer forint) kerülő legkisebb modell 8 hüvelykes és 80,5 decibellel szólal meg, ez az egyetlen akkumulátorral ellátott hordozható variáns a termékvonalban, akár 25 órás lejátszási idővel.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk. Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

A 100 dollárért (kb. nettó 33 ezer forint) kapható 11 hüvelykes változat teljesítménye 83,6 dB, barna-bézs átlós csíkokkal, és kisebb társához hasonóan falra akasztható, vagy állványra rögzíthető. A legnagyobb 18 hüvelykes modell akár 93,6 dB-t is kiprésel magából 140 dollárért (kb. nettó 46 ezer forint), de kizárólag csak falra lehet helyezni. Aki nem kedveli a mintás dolgokat, választhat a három modell lényegesebben minimalistább fehér változataiból. A Bluetooth-kapcsolat mellett az Ikea hangszórói támogatják a Spotify Tap funkciót, hogy a zenelejátszás egyszerűbben folytatható legyen az eszközök között.

Az új hangszórókat idén decemberben dobja piacra a svéd cég, de a megjelenési dátumok országonként eltérnek majd, egyelőre még nem tudni a pontos menetrendet.

Via The Verge.