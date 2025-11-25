Tudhat valamit a jövőre érkező Apple foldable, amit eddig senki más - de számít ez?

Jövőre lesz hetedik éve, hogy piacon vannak az első, hajlítható kijelzős okostelefonok, egyben ez lehet az első olyan év, amikor az Apple is megméretteti magát a szegmensben.

Nyílt titok, hogy jövőre piacra kerülhet az Apple első, hajlítható kijelzős okostelefonja, melyet a pletykák szerint - persze lehet ez csak wishful thinking - iPhone Ultra-nak fognak nevezni. Addigra a foldable piac túllehet a hetedik születésnapján, az Apple pedig bőven hagyott időt a Samsungnak, a Honornak, az Opponak és az összes többi riválisnak, hogy kitesztelje a technológiát, na meg persze a piacot.

A várakozások szerint ez a szegmens az Apple belépésével kaphat majd igazán szárnyra - ahogy azt számos múltbeli példa mutatja -, illetve az Apple nem lenne Apple, ha valamit nem akarna/tudna a versenytársakhoz képest jobban megoldani.

A legfrissebb pletykák szerint a kulcs ez esetben a kijelző, illetve a kijelzőborítás/üveg lesz majd, melyet az Apple mérnökeinek ezúttal tényleg sikerülhet(ett) tükörsimává varázsolniuk a foldable kinyitott állapotában.

Hogy ebből mennyire kovácsolható versenyelőny, az más kérdés, mindenestre tény, hogy eddig gyakorlatilag az összes foldable esetében van egy kis mélyedés a zsanérmechanikával átellenes oldalon a kijelzőüvegben, ami miatt van, akinek egy foldable azonnal no-go, míg másokat egyáltalán nem zavar a jelenség.

Zsanér és dudor ide vagy oda, szerintem az összképet tekintve ez mit sem számít, az Apple foldable-t elsősorban úgyis az Apple felhasználók fogják vásárolni, ahogy szinte kizártnak tartanám, hogy valaki többévnyi Galaxy Z Fold használat után átnyergelne egy hajlítható kijelzős iPhone-ra.

Az Apple-nek inkább azzal kell majd megküzdenie, hogy hogyan terelje át saját vásárlóit a meglehetősen drágának ígérkező (a pletykák szerint 2399 dolláros áron debütáló) foldable iPhone-ra, de bizonyára lesznek olyan régiók, ahol ez nem jelent majd akkora érvágást a törzsközönség számára.