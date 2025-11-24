Jöhetnek a becenevek a Facebook csoportokba

A névtelen hozzászólások után már becenév alatt is lehet bejegyzéseket, kommenteket írni a Facebook csoportokban, ami főleg bizonyos közösségek esetében hiánypótló funkció.

A különféle Facebook csoportokban eddig kétféle módon lehetett bejegyzést vagy kommentet közzétenni: vagy saját, regisztrált néven, vagy anonim módon (már amennyiben ezt az adminisztrátorok engedélyezték), bár a gyakorlat azt mutatja, hogy a szociopata ámokfutóknak az sem veszi igazán a kedvüket, ha saját néven kell posztolniuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk. Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

A fentiekhez csatlakozik fokozatosan egy új lehetőség, a becenévvel történő hozzászólás, amihez szintén kell a csoport adminjainak az engedélye, ha viszont ez megvan, a csoporttag egy saját maga által egyedileg kiválasztott (a Facebook irányelveinek megfelelő) becenév alatt kommentelhet, mi több, egy saját avatart is kiválaszthat magának a rendelkezésre álló repertoárból.

Az új lehetőség bevezetése egyelőre fokozatosan történik, régiónként és akár csoportonként is eltérő időben, plusz továbbra is engedélyeznie kell azt a csoport adminisztrátorának. A becenév-használati lehetőséget elsősorban a jellemzően fiatalok által felkapott témákra (mint például a gaming) fókuszáló csoportoknál fogadják majd tárt karokkal - a felhasználók ráadásul a különböző csoportokban különböző beceneveket használhatnak majd.

Via The Verge.