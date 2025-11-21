Negyed óra alatt lezongorázza a szolgáltatóváltást a T-Mobile US

A T-Mobile US továbbra is az Egyesült Államok távközlési piacának kihívó szereplője, aminek újból és újból igyekszik jelét mutatni a Telekom Csoporthoz tartozó szolgáltató.

A T-Mobile US gyakorlatilag a megjelenése óta a mobilos szolgáltatóváltás, számhordozás legfőbb zászlóvivőjének tekinthető az Egyesült Államokban, ahol a Deutsche Telekom tulajdonában lévő cég már számtalan alkalommal borsot tört feltűnően ügyfélbarátnak látszó megoldásaival a Verizon és az AT&T orra alá.

A cég a többek között általa is szponzorált las vegas-i forma-1 -es futamra időzítette legújabb gyomrosát, az Easy Switch szolgáltatást, mely lehetővé teszi a potenciális előfizetők számára, hogy a versenytárs szolgáltatótól mindössze 15 perc alatt elhordozzák a számukat.

A számhordozási folyamathoz még csak be sem kell menni üzletbe, elég a T-Life applikációban elindítani a procedúrát, amibe még a mesterséges intelligencia is belekeveredik, mely segít az előfizető aktuális díjcsomagja alapján a lehető legjobb alternatívát megtalálni a magenta színű szolgáltató kínálatában.

A december 1-jétől egyelőre béta üzemmódban elérhető villámgyors szolgáltatóváltással a T-Mobile US nem kényszeríti rá az ügyfeleket arra, hogy a váltás során azonnal új készüléket vásároljanak - erre a szolgáltatóváltást követő 90 napon belül bármikor lehetőségük adódik majd, ha viszont sikerült választani, azt a nagyobb amerikai városokba még aznap kiszállítja a szolgáltató a DoorDash közreműködésével.

Az Egyesült Államokban egyébként eddig sem volt különösebben hosszú folyamat a szolgáltatóváltás. Annak ellenére, hogy a számhordozási folyamat átlagosan három óra alatt megtörtént (hétvégén is), a T-Mobile szerint az amerikaiak 65%-át frusztrálttá tette az eljárás.

Az USA-ban egyébként egy évben átlagosan 34 millió előfizető vált mobilszolgáltatót - összehasonlításképpen a magyar szakhatóság statisztikái alapján a számhordozás 2004-es bevezetése óta eltelt több mint két évtizedben összesen mintegy 1,9 millió számot hordoztak az ügyfelek magyar mobilszolgáltatók között.