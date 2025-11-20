Jönnek a függőleges lapok a Google Chrome-ba is

Új elrendezéssel bővül a Google böngészője.

Beadhatta a derekát a Google a versenytársakat látva, így a jövőben a Chrome böngésző is támogatni fogja a lapok vertikális megjelenítését. Az Edge, Firefox és Vivaldi már támogatják a függőleges elrendezést, amit az internetezők egy része, különösen a nagy kijelzőkkel dolgozók kimondottan kedvelnek, de ellenzői megszokhatatlanul csúnyának tartanak. Az egyéni preferenciától függően üdvözölt újítás jelenleg a Chrome kísérleti verziójában, a Canary buildben próbálható ki, de még nem került bele stabil verzióba, széleskörű bevezetése később várható.

Az AI dörömböl, de a DevOps csak résnyire nyit ajtót Az AI nem csak a szoftverfejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika egyes részterületeire. Az AI nem csak a szoftverfejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika egyes részterületeire.

Az AI dörömböl, de a DevOps csak résnyire nyit ajtót Az AI nem csak a szoftverfejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika egyes részterületeire.

A vertikális elrendezéssel a megnyitott fülek a bal oldalsávra kerülnek görgethető listaként, megjelenítve az oldalak címeit és ikonjait. Ha valaki több tucat lappal szeret egyszerre dolgozni, ez az elrendezés könnyebbé teheti az egyes fülek megtalálását. Adott emellett a fülcsoportok létrehozása és a különféle rendszerező funkciók, melyeket a versenytársak már évek óta finomítanak saját böngészőikben.

A Microsoft Edge-ben 2021-ben jelent meg ez az elrendezés, míg a Vivaldi már a kezdetektől fogva oldalsávba fogja a lapokat, amire van lehetőség a Brave, a Firefox és az Arc böngészőkben is. A Chrome-felhasználók eddig bővítmények segítségével tudták kielégíteni a függőleges lapok iránti vágyukat, ami az integrált megoldásnak köszönhetően a későbbiekben már sokkal egyszerűbb lesz.

Via WindowsReport.