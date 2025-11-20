Nem fogod kitalálni, melyik cég kapta az első IoT-kiberbiztonsági tanúsítványt az SZTFH-tól

Lázasan dolgozik a kiberbiztonsági tanúsítványok kibocsátásán és az ezt megelőző vizsgálatokon a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, azaz az SZTFH, mely az első ilyen tanúsítvány a Huawei Technologies Magyarország lakossági invertereire vonatkozóan adta ki.

Jó érzés tudni, hogy a napenergia használata nem csak rendkívül környezettudatos, hanem most már hatóságilag tanúsított formában is biztonságos, így nem fognak mindenféle gyanús elemek csak úgy ki-be járkálni az inverterek vezérlőszoftverébe - feltéve, ha azt az invertert a Huawei Technologies Magyarországtól vettük.

A kínai cég magyar képviselete kapta ugyanis meg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) első, IoT eszközökre vonatkozó kiberbiztonsági tanúsítványát, amit az alkalomhoz illően a Huawei Digital Power Summit Hungary konferencián adott át személyesen az SZTFH elnöke, dr. Nagy László Xie Wenbonak, aki a vállalat régiós kiberbiztonsági átláthatósági központjának igazgatója.

A Huawei nem bízott semmit a véletlenre, a cég Wenbo elmondása szerint elsőként nyújtotta be a tanúsítási kérelmet, melynek egyébként uniós szempontból is van jelentősége, hiszen az SZTFH által kibocsátott megfelelőségi igazolás nem csak a vonatkozó magyar jogszabályok, hanem az uniós szabályozáson alapuló bizonyítás célját is szolgálja.

A vizsgált invertereket egyébként nem csak eladja, hanem részben hazánkban is gyártja a Huawei, mely 20 évvel ezelőtt az európai terjeszkedés egyik ugródeszkájának használta Magyarországot - akkor elsősorban egy teljesen más iparágra, a távközlésre, illetve annak kritikus részét képező mobilhálózati infrastruktúrára fókuszálva.

A Huawei Technologies csaknem ugyanennyi ideje az egyik elsődleges beszállítója a One (korábban Vodafone) mobilos infrastruktúrájának, de egyéb megoldásai gyakorlatilag az összes nagy magyar távközlési piaci szereplőnél megtalálhatók.