Nem kellenek a Samsung mobilok a londoni tolvajoknak

Válogatósak lettek a bűnözők a londoni beszámolók szerint.

Bár úgy tűnhet, hogy a telefontolvajok válogatás nélkül markolnak fel minden kezük ügyébe kerülő eszközt, a londoni bűnözőket szinte csak az iPhone-ok érdeklik, és akár már az utcai lopás megtörténtekor is inkább visszaadják a kézből kitépett mobilt, ha egy Samsung-készülékről van szó.

Az Egyesült Királyságban a piacon nagyjából egyenlőek a viszonyok, a felhasználók fele valamilyen iPhone-t használ, míg a többiek az „almásnál” olcsóbb androidos eszközöket. Az ellopott mobiloknak arányokban is ezt kéne tükrözni, de a jelenségről "Don't want no Samsung" címen cikket író London Centric lap rendelkezésére álló adatok és a helyi beszámolók alapján a londoni tolvajok egyértelműen iPhone-pártiak.

Az ESET kiberbiztonsági cég tanácsadója, Jake Moore szerint nem kell nagy megfejtést keresni: az Apple készülékek használtan magasabb piaci értékkel rendelkeznek a droidos társaiknál, és a másodpiacon is keresettebbek.

A Londonban ellopott mobilok száma megháromszorozódott az elmúlt négy év során, és az Egyesült Királyságban eltulajdonított készülékek háromnegyede Londonból tűnik el. A hatóságok a megnövekedett külföldi kereslettel magyarázzák a növekedést.

A brit Metropolitan Police-nak pár hete sikerült felszámolnia egy nemzetközi bűnözői csoportot, mely az elmúlt év során feltehetően akár 40 ezer lopott mobiltelefont csempészett ki az Egyesült Királyságból Kínába. A csoporthoz elvezető út sem volt mindennapi, mivel a rendőrség egy tavalyi eset után kezdett nyomozni. Az egyik áldozat szenteste mérte be lokátor segítségével, hogy az ellopott iPhone-ja a Heathrow repülőtér közelében található egyik raktárban volt. A biztonsági szolgálat együttműködésének köszönhetően így a bűnüldözők találtak további 894 másik eszközt a dobozokban, és további szállítmányokat is vissza tudtak tartani. A banda főleg iPhone-okat lopott, melyek Kínában akár 4 ezer fontot is érnek.

Via London Centric.