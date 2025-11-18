AI fogja jósolni az időt a Google szolgáltatásaiban

A Google fogyasztói alkalmazásaiba is bekerül a cég legújabb WeatherNext 2 nevű időjárás-előrejelző modellje.

Új AI-alapú időjárás előrejelzési modellt fejlesztett a Google, mely a cég tervei szerint a Keresőbe és a Gemini szolgáltatásba is beépül a Pixel Weather mellett. A keresőóriás eddig kísérleti jelleggel fejlesztett ezen a területen, de a későbbiekben láthatóan saját szolgáltatásait és termékeit is vonzóbbá próbálja tenni a pontosabb predikciókkal. Az előrejelzési adatok a Google Earth Engine-ben is elérhetők térinformatikai elemzéshez, valamint a BigQuery-ben a nagyméretű adatelemzések céljából.

A WeatherNext 2 nyolcszor gyorsabban tud előrejelzéseket generálni a Google korábbi modelljeinél, és az olyan különféle időjárási változókra vonatkozóan, mint a hőmérséklet vagy a szél 99,9 százalékkal pontosabb eredményeket hoz. A fejlesztéseknek köszönhetően a WeatherNext 2 akár 15 nappal előre is képes előrejelzéseket készíteni, és óránkénti előrejelzéseket generálni.

A megoldás alatt a Google TPU chipjei dolgoznak, melynek köszönhetően kevesebb mint egy perc kell egy chipnek egy előrejelzés elkészítéséhez, ami a szuperszámítógépeken futtatott fizikai alapú modellek használatával jellemzően több óráig tartana. A hagyományos modellek számításigényesek, mivel lényegében a légkör bonyolult fizikájának újraalkotására törekszenek az előrejelzésekhez, ezzel szemben a mesterséges intelligencia modelljei mintákat keresnek az időjárási adatokból, hogy megjósolhassák a jövőbeli eredményeket.

