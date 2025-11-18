Kínában is nagyot mennek az új iPhone-ok

Az iPhone Air bevezetésének kezdeti nehézségeivel együtt is rendkívül jól teljesített az új iPhone széria Kínában, ahol jelentősen meghúzta az okostelefon-piac októberi számait az Apple.

Lehet, hogy Kínában több a lokálpatriota, mint bárhol máshol a világon, de azért így is akad bőven lehetőség a külföldi márkáknak, ha megtalálják a hangot a helyiekkel. Ilyen külföldi márka az Apple, mely ismét brillírozik az ázsiai ország okostelefon-piacán.

A Counterpoint Research friss októberi számadatai alapján legalábbis az év tizedik hónapjában minden negyedik eladott okostelefon iPhone volt, az Apple értékesítése pedig összességében 37%-kal nőtt, az egész piac pedig nagyrészt ennek köszönheti a jelentős, 8%-os bővülést éves összehasonlításban.

Az iPhone 17 sorozat legújabb tagjai közül az előző évi kínálathoz képest mindegyik jóval vonzóbbnak bizonyult Kínában, ahol a jelek szerint a vásárlói tudatosság erősebb, mint nyugaton, legalábbis az országban egyértelműen az alap 17-es modell a legkeresettebb változat, szemben például az Egyesült Államokkal, ahol tradicionálisan a Pro Max arat.

A Counterpoint szerint ha az eladások ilyen ütemben kitartanak, az Apple-nek ismét összejöhet a piacelsőség a negyedik negyedévben, pont mint 2023-ban. A kínai okostelefon-piacra vonatkozó számsoroknál említésre méltó még a Huawei látszólagos visszaesése, mely szinte a semmiből tudott tavaly felépíteni magának egy jelentős, 17%-nyi piacrészt, ami idén októberre 13%-ra esett vissza. A második helyre 17%-kal a Xiaomi fért be, a harmadik pedig 16%-kal a Vivo lett.