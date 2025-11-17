Átmárkázza és a háttérben átpozícionálja műholdas szolgáltatását az Amazon

Átmárkázta, pontosabban végleges nevet adott műholdas telekommunikációs szolgáltatásának az Amazon, mely a Starlinkhez hasonló technológiával kíván internethozzáférést biztosítani ügyfelei számára - ezek azonban jellemzően vállalati partnerek lehetnek.

Végre-valahára végleges nevet kapott az Amazon műholdas internet projektje, melyet Project Kuiper néven ismerhetett meg a nagyvilág évekkel ezelőtt, és úgy tűnik, lassan kezd is összeállni a rendszer egy használható flottává, noha a lefedettsége a kanyarban sincs Elon Musk SpaceX-jének Starlink szolgáltatásához képest.

A Project Kuiper nevet házra hagyva az Amazonnál november közepétől Leo néven fut a műholdas konstelláció, ami azért továbbviszi a csillagász-vonalat (Gerard Kuiper dán csillagász vizsgálta először a Kuiper-övet), hiszen a Leo amellett, hogy az oroszlán csillagkép latin neve, utal a műholdak pályájára is (Low Earth Orbit, azaz alacsony Föld körüli pálya).

Az Amazon még a régi néven eddig összesen 150 műholdat állított pályára, jövő év közepéig pedig ennek nagyjából a tízszeresét tervezi üzembe állítani a cég (az FCC összesen eddig 3236 műhold használatára adott engedélyt a cégnek).

Akinek a szemében ettől ismét felcsillan a remény, hogy ezzel rövidesen lesz egy igazán ütőképes riválisa Elon Musk cégéhez, a SpaceX-hez tarozó Starlinknek, azt ki kell ábrándítsam: A TechChrunch cikke szerint legalábbis nagyon úgy néz ki, hogy az Amazont nem különösebben érdeklik az egyéni felhasználók, helyette a cég inkább az üzleti nagyvadakra próbál fókuszálni