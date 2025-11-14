Rövidesen beengedi a versenytársakat a chatekbe a WhatsApp

Rövidesen eleget tesz az Európai Unió interoperabilitási előírásainak a Meta chatplatformja, a WhatsApp azzal, hogy harmadik féltől származó szolgáltatások is integrálhatók lesznek a platformra, vagyis külső kliensekből is lehet majd a WhatsAppot használó ismerősöknek üzenetet küldeni és vice versa.

Eleget tesz az Európai Unió Digital Markets Act jogszabályában foglaltaknak a Meta Platformshoz tartozó WhatsApp azzal, hogy az előírásoknak megfelelően lehetővé teszi külső platformok számára az együttműködést a chatszolgáltatással.

Az EU interoperabilitási előírásai alapján elsőként két, meglehetősen niche platform, a BirdyChat és a Haiket felhasználói tudnak majd üzenetet küldeni a WhatsAppot használó ismerőseiknek és vice versa, később azonban az együttműködő platformok köre igény szerint bővülhet.

A nagy platformfüggetlen összeborulásnak azért vannak feltételei és kikötései, így elsősorban a csatlakozó platformoknak is olyan "szintű" E2EE (azaz végpontok közötti) titkosítást kell alkalmaznia, mint magának a WhatsAppnak, emellett a keresztplatformos üzenetküldés csak az iOS és Android okostelefonokon futó mobilappokon keresztül lesz majd támogatott, webböngészőben és tableteken nem.

További kikötés, hogy csak azokat a WhatsApp-felhasználókat lehet majd a külső platformokról elérni, akik a mobilszámukat regisztrálták a fiókjukhoz.