Nem érzik sok előnyét a felhasználók a kevesebb App Store jutaléknak

Publikálta az Apple a külsős Analysis Grouptól rendelt tanulmányát, mely az App Store jutalékrendszerét érintő változások hatásait vizsgálja meg alaposabban. Az uniós digitális piaci törvénynek (DMA) való megfelelés érdekében a cupertinóiak 2024 márciusa óta több alkalommal is módosították a fejlesztők által fizetendő jutalékok és díjak mértékét, de a jelentés tanulsága szerint az új szabályozás a fogyasztók számára érdemben nem eredményezett alacsonyabb árakat.

Az Európai Bizottság alapvető elképzelése az volt, hogy ha a fejlesztők kevesebb sarcot fizetnek az Apple számára a digitális alkalmazásbolton keresztüli terjesztésért, az a fogyasztók számára is alacsonyabb árakat eredményezhet, de a tanulmány szerint ez nem állja meg a helyét.

Az Analysis Group 41 millió App Store tranzakciót vizsgált több mint 21 ezer fizetős alkalmazást és alkalmazáson belüli vásárlást érintve, az adatokat pedig összehasonlította a három hónappal korábbi árakkal, az alternatív üzleti feltételekre való regisztráció előtt és után. Az esetek 91 százalékában a fejlesztők nem csökkentettek árakat annak ellenére, hogy a jutalékok mértéke akár 10 százalékponttal csökkent, sőt bizonyos esetekben akár emeltek is. Az EU öt legnagyobb alkalmazásfejlesztője a kevesebb jutalék ellenére sem változtatott az alkalmazásai árazásán, inkább megtartotta a többletbevételt.

Az elemzőcég szerint a fejlesztők a változás életbe lépése után 20,1 millió euróval kevesebb jutalékot fizettek az Apple-nek, de a megtakarítás több mint 86 százaléka az Európai Unión kívüli fejlesztőkhöz került.

Az Apple megragadta az alkalmat a DMA kritizálására is, mely szerinte valójában gyengítette a felhasználók biztonságát és az adatvédelmet, miközben eddig nem hozta a remélt eredményeket.

Via AppleInsider.