Még több AI-t rak a Google a Fotókba

A Nano Banana érkezésével új korszakába lép a keresőcég fotóalkalmazása.

A Gemini-érával a Google Fotók sem marad ki az AI-funkciókból, a különféle médiafájlok rendezését, megtekintését, keresését és tárolását lehetővé tevő alkalmazás egyre többé válik, mint egy egyszerű képtárhely. A keresőóriás a Nano Banana nevű képgenerátor és fotószerkesztőt sorra építi be szolgáltatásaiba, a Google Fotókban elsődlegesen a szerkesztési feladatokat fogja megkönnyíteni. Eddig korábban csak kizárólag Pixel készülékek és néhány bétatesztelő számára volt elérhető az AI-modell, de most indul a szélesebb körű bevezetés több új funkcióval.

A „Segítség szerkesztéshez” (Help me edit) menüponton keresztül elérhető Nano Banana a felhasználó által megadott promptok alapján végez el szerkesztési műveleteket az eszközön található képeken. Kérhető például, hogy alakítsa át adott fotót reneszánsz portrévá, készítsen színes csempéből álló mozaikot, vagy alakítsa át a képet egy gyerekkönyv oldalává.

A „Create with AI” Androidon használható az Egyesült Államokban és Indiában, és előre készített sablonokat kínál a gyors szerkesztéshez, legyen szó ünnepi üdvözlőkártyáról, vagy művészi stílusú fotóról.

Az „Ask Photos” Gemini-alapú eszköz pedig abból a célból készült, hogy a felhasználó kérdéseket tehessen fel természetes nyelven saját fotógalériájáról. Megkérdezheti az appot például arról, hogy mikor történt egy hegyi kirándulás, vagy kérheti a tengerparton készített kutyás képek megjelenítésére. A funkció és gyorsbillentyű a frissítéssel együtt több mint 100 új országba jut el 17 nyelven, Androidon és most már iOS-en egyaránt.

Via Google.