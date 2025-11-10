Dánia sem engedné fel a közösségi médiára a 15 év alattiakat

Újabb ország lép fel szigorúbban a kiskorúak védelméért.

A dán kormány pénteken bejelentette, hogy megállapodásra jutott a 15 év alattiak közösségimédia-használatának betiltásáról – jelentette az Associated Press. Az ország Digitalizációs Minisztériuma a korhatárt ugyan már meghatározta a benyújtani kívánt törvénytervezet kapcsán, de még nem konkretizálta, hogy pontosan mely platformokra lenne érvényes az intézkedés, sem a végrehajtás technikai részletei nem ismertek egyelőre. A minisztérium közleménye szerint a lépést indokolja, hogy a gyerekek alvási ritmusát, koncentrációját és általános közérzetét negatívan befolyásolhatja a digitális tér, különösen a közösségimédia-felületek.

Ausztrália tavaly novemberben fogadta el a törvénytervezetet, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a közösségimédia-platformok számára, hogy 16 éven aluli felhasználók hozzáférhessenek szolgáltatásaikhoz. A vállalatok akár 50 millió ausztrál dollár (32 millió USD) pénzbírságot kaphatnak, ha nem teszik meg az ennek biztosításához szükséges intézkedéseket.

Ugyan egyes európai országok és az Egyesült Államok államai törvényben szabályozzák a közösségi médiára vonatkozó alsó korhatárt, de eddig még egyik sem vezetett be végrehajtási rendszert a jogi kihívások miatt, ezen a terepen lehetnek úttörőek a dánok.