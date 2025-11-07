Lassan tényleg átjárható lesz a WhatsApp

Az európai felhasználóknál lassan lehetővé válik, hogy harmadik féltől származó alkalmazásokból érkező üzeneteket is fogadhassanak a WhatsAppon belül.

Többek között a nagy technológiai óriások hatékonyabb szabályozásának ígéretével jött létre többéves jogalkotói procedúrát követően az Európai Unió digitális piacokat szabályozó jogszabályi kerete, a Digital Markets Act (DMA), melynek egyik kimondott célja az volt, hogy az eljárás alá vont cégeket - amennyiben nem vállalnak önkéntes kötelezettségeket - a korábbiaknál gyorsabban a helyes irányba lehessen terelni akár kötelezettségek vagy bírság kiszabásával.

A DMA a legnagyobb platformok közül a Meta-hoz tartozó Messengert és a WhatsAppot is vastagon érinti, többek közt az átjárhatóságra való előírásokkal. A WhatsAppnak és a Messengernek - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - biztosítaniuk kell, hogy felhasználóit más platformokról küldött üzenetekkel is el lehessen érni és vice versa. A platformszintű átjárhatóság megvalósítása azonban nem megy egyik napról a másikra.

A WABetaInfo szúrta ki, hogy a WhatsApp beta for Android 2.25.32.7 frissítéssel a cég már elkezdte tesztelni annak lehetőségét, hogy a felhasználók más üzenetküldő alkalmazásokat használó emberektől is tudjanak fogadni üzeneteket. A funkció engedélyezése után a felhasználó képeket, videókat és hangjegyzeteket is megoszthat a WhatsAppon kívül, de az állapotfrissítések, matricák, eltűnő üzenetek és hasonló specifikusabb funkciók nem lesznek elérhetők a platformfüggetlen beszélgetésekben. Az alkalmazás egy külön szekcióban különíti el a harmadik féltől származó appból érkezett üzeneteket, és a beállítások közt megadható, hogy mely alkalmazásokból engedélyezi a felhasználó az üzenetek fogadását.

A jelenlegi fázisban egyelőre csak a BirdyChattel átjárható az üzenetküldő, a támogatott alkalmazások listája a későbbiekben fog bővülni. A WhatsApp a külsősöknek szigorú biztonsági és titkosítási követelményeket ír elő a kérelmek elfogadásához, de a DMA követelményeinek való megfelelés miatt a következő hónapokban vélhetően olyan szolgáltatások is elkezdenek lépéseket bevezetni az átjárhatóságért, mint a Signal, a Telegram és a Messenger.

Via Phandroid.