Amerikában terjeszkedik a Fairphone

Kiterjeszti tevékenységét a holland mobilgyártó, de első körben csak egy fülhallgatóval bátorkodik belépni a tengerentúli piacra.

A holland Fairphone a könnyen szervizelhető androidos okostelefonjairól vált ismertté az elmúlt évek során, de eddig nem igazán voltak a tengerentúlra törő ambíciói. A márka nemrég bejelentette, hogy óvatos tapogatózással kiterjeszti tevékenységét az amerikai piacra is az Amazonnal kötött partnerségnek köszönhetően, de első körben nem okostelefonnal, hanem fülhallgatóval. A szintén modularitás és könnyű javíthatóság jegyében tervezett Fairbuds XL Európában 249 euróért kapható, de az amerikai ára egyelőre nem ismert.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk. 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

A cég szerint egy telefon bevezetése az Egyesült Államokban rendkívül összetett folyamat, így úgy találta, hogy a fejhallgató lehet az ideális választás első lépésként. A hosszútávú cél természetesen a mobilok bevezetése, de az első USA-ban is kapható Fairphone debütálása még sok munkát igényel. Raymond Van Eck, a Fairphone CEO-ja szerint a lépés jó időzítéssel történik, mivel az amerikai fogyasztók egyre aktívabban támogatják a javításhoz való jogra vonatkozó törvényeket és gyakorlatokat, ezzel nyomást gyakorolva a gyártókra is.

A Fairphone az európai piacon sem nőtt túlságosan nagyra, de a maga szintjén egyre sikeresebb: a készülékeladásokat állítólag több mint 60 százalékkal sikerült növelnie az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest miután idén bemutatta a Fairphone 6 modellt. Ugyan a Fairphone több évnyi rendszer és biztonsági frissítést ígér, de a többi OEM-hez képest azokat lassabb ütemezéssel juttatja el a felhasználókhoz.

Via TechRadar.