Büdzsé-MacBookot dobhat piacra az Apple

Az olcsóbb laptop 2026 első felében kerülhet piacra.

A Bloomberg iparági forrásokkal ellátott Apple-szakija, Mark Gurman szerint a cupertinói cég 2026 első felében egy olcsóbb Mac laptopot készül bemutatni, melyet már tesztelnek is a belsősök. A gyártás korai szakaszában járó modellel a cég a Chromebook és az olcsó windowsos PC-k piacát célozná meg, ezzel pénztárcabarát belépési pontot teremtene saját ökoszisztémájába. Az eddigi szivárgások alapján a célcsoport a hétköznapi felhasználók, diákok és vállalkozások, akik főleg olyan mindennapos feladatokhoz vásárolnának eszközt, mint az internetes böngészés vagy dokumentumszerkesztés.

Specifikációkról ezen a ponton még nem sok konkrétumot tudni, de a Bloomberg jelentése alapján egy belépőszintű, a 13,6 hüvelykes MacBook Air képernyőjénél kisebb méretű LCD kijelzővel felszerelt eszközre lehet számítani, amiben egy A-szériás iPhone processzor dolgozhat. A CPU tehát nem lesz egy erőmű, de az M1-nél jobb teljesítményt kínálhat. A modell fő vonzóságát az ára jelentheti, amit „jóval ezer dollár” alá lőhet be a gyártó, miközben a Chromebookok és egyszerűbb windowsos laptopok gyakran csak pár száz dollárba kerülnek. A felsőkategóriás Chromebookok már a 600 dolláros ligában mozognak, így az Apple-nek akár 700 dollár körüli vagy annál alacsonyabb árcímkére is le kell majd mennie ahhoz, hogy tényleg labdába rúghasson a versenytársak mellett.

Az Apple eddig jellemzően a prémium szegmenst célozta termékeivel, de a Windows 10 támogatási életciklusának végével az időzítés logikusnak tűnik ahhoz, hogy elérhetőbb árú laptoppal lépjen be a piac alsó részére.

Via Bloomberg.