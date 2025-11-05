Androidra is megérkezett a Sora

Egyre többen próbálhatják ki az OpenAI videógenerátorát, de Európának még kicsit várnia kell.

Az OpenAI rövid videókat generáló alkalmazása, a Sora eddig csak iOS-eszközökre volt elérhető meghívásos alapon, de az alkalmazás mától kezdve a Play Áruházból is letölthetővé vált androidos eszközökre az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon, Thaiföldön és Vietnámban élő felhasználók számára. Az OpenAI bejelentése szerint már dolgozik azon, hogy az app Európában is elérhető legyen, de pontos ütemtervet még nem osztott meg a bevezetéssel kapcsolatban.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk. 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

A generatív AI-eszköz rövid, legfeljebb 10 másodperces videók létrehozását teszi lehetővé szöveges promptok alapján az új Sora 2 modellel, és egyik fő újítása a cameo nevű funkció, amivel a felhasználók saját képeiket feltöltve hozhatják létre digitális modelljüket videók generálásához.

A korlátozott elérhetőség ellenére a Sora a megjelenése után kevesebb mint öt nap alatt átlépte az egymillió letöltést, és három hétig vezette az App Store listáját. Jelenleg az ötödik helyen áll az ingyenes appok toplistáján, a negyedik Google Gemini és az első helyet elfoglaló ChatGPT mögött.

Via CNBC.