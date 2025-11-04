Már több mint 10 millió Nintendo Switch 2 kelt el

Szárnyalnak a második generációs kézikonzol eladásai, a Nintendo módosított is előrejelzésén.

Felfelé korrigálta a Nintendo a Switch 2 konzol aktuális pénzügyi évre előrejelzett eladásait, ami biztató jel arra, hogy a második generációs játékgép akár meg is haladhatja az elődje által teljesített elsőéves számokat. A játékcég várakozásai szerint 2026. március 31-ig több mint 19 millió Switch 2-t sikerül értékesíteni, ami 26,7 százalékkal több a korábbi 15 millió darabos előrejelzésnél.

A szeptember 30-án végződött második negyedévben a japán játékcég 4,54 millió Switch 2-nél járt, ezzel pedig a június ötödikei megjelenése óta összesen már több mint 10,36 millió darabot sikerült értékesíteni belőle. A harmadik negyedév még a korábbinál is fényesebben sikerülhet az ünnepi szezon miatt, amikor akár megduplázódhat a második negyedévben elért eredmény – ez az első Switch esetében is sikerült. Az első Switchből 17,79 millió kelt el a piacra dobása utáni első 13 hónapban, ebből kiindulva a Switch 2-vel a Nintendónak jó esélyei vannak arra, hogy túlszárnyalja az előd sikerét.

A cég a szoftverek terén is optimista, becslése szerint március 31-ig 48 millió Switch 2 játékot sikerülhet értékesíteni, erre a pénzügyi évre vonatkozóan pedig összesen 125 millió eladott játékot jósol.

Via CNBC.