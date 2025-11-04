Weben is elérhetővé vált az Apple App Store

Az új böngészőalapú App Store-ban bárki böngészhet és kereshet appokat, akár Apple eszköz nélkül is.

Közel két évtized után már böngészőből is elérhető az App Store alkalmazásbolt teljes egészében, mely az almás eszközt nem birtokló felhasználók számára is megmutatja a digitális bolt kínálatát. A külsőt illetően sok újdonságot nem kell várni, a webes App Store szinte pontosan megegyezik az iPadeken elérhető változattal: a képernyő bal szélére kerültek a különféle kategóriák, a részletesebb szűrőket kínáló lenyitható menü, míg az appok adatlapjai középen és jobb oldalt foglalják el a központi területet.

Az alkalmazásbolt eddig egy meglehetősen csupaszított formában volt előhívható az apps.apple.com domaincímen, és csak a legalapvetőbb információkat közölte, nem szedte különféle kategóriák alatt böngészhetővé a kínálatot. A most közzétett appbolt viszont teljesen mértékben próbálja visszaadni azt az élményt, melyet iPhone-on, iPaden vagy Macen is kínál.

Az időzítés sem lehet véletlen, a cég számára ez a lépés nem csak praktikus, de egyben a szabályozók felől érkező nyomással is magyarázható. Az appok disztribúciója feletti ellenőrzés és kontroll világszerte a hatóságok célkeresztjébe került, így egy nyilvánosan hozzáférhető, könnyen kereshető App Store-ral a vállalat erősítheti a nyitottságra utaló imidzsét. Nem utolsósorban, az Apple appökoszisztémája így indexelhetővé válik a keresomotorok számára is, tehát jobb láthatóságot és több letöltést jelenthet a fejlesztőknek.

