Barátságot kötött a Perplexity és a GettyImages

Saját keresőeszközeibe integrálhatja a Perplexity a Getty hatalmas stockfotó-gyűjteményét, de muszáj lesz feltüntetnie a forrásokat és a szerzői jogtulajdonosokat.

Több évre szóló licencszerződést kötött az AI-keresőjéről ismert Perplexity a Getty Images-szel a stockfotó szolgáltatáshoz tartozó képek megelenítésére. A megállapodás egy fontos irányváltást jelez a cégnél, mely láthatóan a formális partnerségek felé kezd fordulni, miután egyre élesebben áll jogi procedúrák célkeresztjében a tartalmak lekaparása és felhasználása miatt.

A Perplexity és a Getty már több mint egy éve dolgoznak a kölcsönösen előnyös együttműködés részletein az ügyhöz közelálló források szerint, melynek a megállapodás lett a gyümölcse. Az ügylet pontos feltételei nem nyilvánosak, de a belsősök szerint nem egy hagyományos, átalánydíjas licencszerződésről van szó, mivel a Perplexity maga nem képez ki saját modellt. A Perplexity keresési eredményei között megjelenített képek esetén a későbbiekben meg fognak jelenni a forrásra mutató linkek és kreditek is, a szerzői jogi vádak elleni védekezést támogató stratégia részeként, mindez a Getty API-ján keresztül valósul majd meg.

Az AI-keresőt az elmúlt évben számos hírügynökség vádolta meg plágiummal, az egyik ügyben egy GettyImages tulajdonát képző képet tartalmazó Wall Street Journal cikk felhasználása miatt. Szeptember elején a főleg referenciakönyveket és szótárakat kiadó Merriam-Webster és az Encyclopedia Britannica szerzői jogok megsértésének vádjával indított pert az AI-fejlesztő ellen azt kifogásolva, hogy az internetes keresésekhez használható összegző AI-funkció több téren is hátrányosan érinti. Októberben a Reddit perelte be az AI-keresőt, amiért jogellenesen használta fel a felhasználói tartalmakat.

Via GettyImages.