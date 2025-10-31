Mellékleteink:

HUP Gamekapocs
:

Szerző: Dömös Zsuzsanna

2025. október 31. 13:30

1

PC-re viszi böngészőjét a Samsung

A Samsung Internet asztali verziót kap, de egyelőre még nem mindenhol lehet használni.

Ismét megpróbálkozik Windows-ra vinni böngészőjét a Samsung, miután két éve már lépéseket tett ebbe az irányba, de nem igazán sikerült az ötlet kivitelezése. A Samsung Internet több platformra való kiterjesztése logikus lépésnek tűnik, mivel így a mobilgyártó jobban ökoszisztémán belül tarthatja már meglévő felhasználóit, akik szinkronizálhatják a különböző eszközökön végzett tevékenységeiket.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk!

3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

Így nem kell lemondaniuk a telefonon mentett könyvjelzőkről, előzményekről és jelszavakról, valamint olyan böngészést segítő funkciókról sem, mint a Galaxy AI, vagy a Samsung Account fiókkal járó kényelmi előnyök. A Galaxy egy új Browsing Assist nevű eszközt is kap, mely AI segítségével foglalja össze vagy fordítja le kérésre az egyes weboldalak szövegeit, ami a hosszabb cikkek és idegen nyelvű tartalmak áttekintését segíti.

A Samsung Internet for PC egyelőre béta verzióban próbálható ki az Egyesült Államokban élők számára Windows 10 és Windows 11 alá, egyelőre még nem tudni, hogy mikor válik széles körben elérhetővé.

10:42
 

Samsung Internet Now Available on PC!!! Starting TODAY

Még több videó
Hibát találtam
Vissza a tetejére

Az ageism, vagyis az életkorral kapcsolatos előítélet és diszkrimináció az IT-ban hatványozottan jelen van, akár már 35-40 évesen is bele lehet futni.

a címlapról