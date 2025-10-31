PC-re viszi böngészőjét a Samsung

A Samsung Internet asztali verziót kap, de egyelőre még nem mindenhol lehet használni.

Ismét megpróbálkozik Windows-ra vinni böngészőjét a Samsung, miután két éve már lépéseket tett ebbe az irányba, de nem igazán sikerült az ötlet kivitelezése. A Samsung Internet több platformra való kiterjesztése logikus lépésnek tűnik, mivel így a mobilgyártó jobban ökoszisztémán belül tarthatja már meglévő felhasználóit, akik szinkronizálhatják a különböző eszközökön végzett tevékenységeiket.

Így nem kell lemondaniuk a telefonon mentett könyvjelzőkről, előzményekről és jelszavakról, valamint olyan böngészést segítő funkciókról sem, mint a Galaxy AI, vagy a Samsung Account fiókkal járó kényelmi előnyök. A Galaxy egy új Browsing Assist nevű eszközt is kap, mely AI segítségével foglalja össze vagy fordítja le kérésre az egyes weboldalak szövegeit, ami a hosszabb cikkek és idegen nyelvű tartalmak áttekintését segíti.

A Samsung Internet for PC egyelőre béta verzióban próbálható ki az Egyesült Államokban élők számára Windows 10 és Windows 11 alá, egyelőre még nem tudni, hogy mikor válik széles körben elérhetővé.