Lelőhetetlen Task Managert hozott egy Windows 11 frissítés

Bizarr hibát okoz a Windows 11 operációs rendszer egyik frissítése, melyet egyelőre nem ajánlott azoknak telepíteni, akik gyakran használják a Task Managert.

A szoftverjavítások gyakorta hoznak magukkal újabb hibákat, amikhez aztán újabb javításokat adnak ki, amiket aztán majd lehet, hogy újból javítani kell és így tovább - a Microsoft úgy tűnik, éppen most futott bele egy ilyen körbe a Windows 11 egyik nemrég kiadott opcionális frissítésével.

Az október 28-án megjelent KB5067036 sorszámú frissítés ugyanis a felhasználói beszámolók szerint furcsa hibát okoz a telepítését követően a Task Manager működésében, pontosabban bezárásában.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk. 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

A felületet használó felhasználók arról panaszkodnak ugyanis, hogy a feladatkezelő alkalmazás a hagyományos módon lényegében bezárhatatlanná válik, vagyis minden egyes megnyitáskor egy újabb változat jön létre belőle, ami szépen apránként feléli az erőforrásokat.

Szerencsére a Task Manager azért két módszerrel még mindig kilőhető a memóriából, így a korábbi változatok az "end task" gombra bökve eltüntethetők, de a haladóbb felhasználók a command prompton keresztül használhatják a taskkill /im taskmgr.exe /f parancsot is a folyamatok bezárásához.

Via The Verge.