Így okoz országos koffeinhiányt egy informatikai leállás

Az Azure platform tegnapi leállása számos Microsoft-szolgáltatás mellett több partnercég ügymenetében is komoly fennakadásokat okozott. Köztük volt a világ legismertebb kávézó üzletlánca, a Starbucks is.

A koffeinhiányos állapot általában nem egy olyan helyzet, amit az ember szívesen él át, de szerencsére viszonylag könnyen és teljesen legálisan orvosolható egy latte macchiato vagy éppen egy cortado ledöntésével.

Tegnap amerikai koffeinfüggők millióinak kellett szembesülniük azzal, hogy a mindennapi koffeinadagjukhoz nem tudtak időben hozzájutni, legalábbis a világ legismertebb kávézó-üzletláncában, a Starbucksban. Mindezt a Microsoftnak köszönhetően.

A Starbucks rendszerei ugyanis éppen abban a Azure régióban üzemelnek, amelyik szerdán órákra kidőlt, ráadásul mindez amerikai idő szerint éppen a legrosszabb időszakban, partvidéktől függően az ebéd utáni kajakómában vagy éppen reggel történt.

A kávéfőzők persze nem álltak le az Azure üzemszünet idején, de az applikáció használhatatlanná vált, vagyis megszűnt a mobilos rendelés lehetősége és a hűségprogram elérése is. Az app egyébként rendkívül közkedvelt az Egyesült Államokban, amit jól mutat, hogy a legutóbbi statisztikák szerint 30 millió amerikai rendszeresen használja, a Starbucks bevételének több mint fele (57%-a) pedig már az appos rendelésekből folyik be.

A netes visszajelzések szerint a felhasználókat rendkívül frusztrálta a tény, hogy nem tudják felhasználni az előre feltöltött hűségpont-egyenlegüket, illetve a kávézóba betérve szóba kell állniuk a személyzettel, nem beszélve azokról, akiknek éppen tegnap volt a születésnapjuk, és a leállás miatt nem kapták meg az ezért járó ajándék kávét az üzletlánctól.