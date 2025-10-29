A DT kiadott egy WiFi7-es routert xDSL végpontokhoz

A Deutsche Telekom az anyaországban kénytelen-kelletlen továbbra is több millió háztartást lát el réz érpár alapú internetkapcsolattal, az erre kárhoztatott ügyfeleknek pedig mostantól multi-gigabites szolgáltatói eszközt is kínál.

A legkevésbé sem túlzás azt állítani, hogy ágyúval lő verébre legnagyobb európai piacán, Németországban a Deutsche Telekom a vezetékes otthoni internetelérések szegmensében, ahol a cég mostantól egy multi-gigabites, WiFi7 technológiájú kliensoldali routert is kínál az előfizetőknek - akár akkor is, ha egyébként a az internetelérésük sávszélessége meg se közelíti az eszköz áteresztőképességét.

A Speedport 7 WiFi router ugyanis a réz érpár alapú xDSL technológiákkal és a GPON-alapú optikai eléréssel egyaránt kompatibilis, utóbbin legfeljebb 2 Gbps szimmetrikus sávszélességet támogat, igaz, ehhez egy külső XGS-PON modemet kell csatlakoztatni az eszköz 2,5 GbE WAN-portjához.

Ehhez képest az router rádiós közegének 6760 Mbps elméleti maximális áteresztőképessége meglehetősen túlméretezettnek tűnik, kivéve persze, ha a felhasználók csak az otthoni hálón mozgatnak előszeretettel nagyobb mennyiségű adatot. A WLAN-sávszélességből egyébként azonnal látszik, hogy az eszköz nem támogatja a 6 GHz-es frekvenciasávot és az MLO-üzemmódot sem.

A Speedport 7-hez külön előfizetéssel lehet hozzájutni havi 7,95 eurótól, illetve megvásárolható egyben is 223 euróért.

A Magyar Telekom választékába nemrég bekerült Kaon gyártmányú WiFi7 router a Speedport 7-hez képest valóságos űrtechnológiát képvisel, hiszen a magyar leányvállalatnál elérhető eszköz amellett, hogy XGS-PON modemmel rendelkezik, a WiFi rádiója a 2,4 és az 5 GHz-es frekvenciasávok mellett 6 GHz-en is képes kommunikálni, illetve a támogatott kliensek számára adott a párhuzamos frekvenciahasználati üzemmód (MLO) is.

A Telekomnál a Kaon router csak a legdrágább lakossági és kkv-előfizetések mellé jár, külön nem vásárolható meg a szolgáltatónál.