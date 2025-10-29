Jövőre jöhetnek a hirdetések az Apple Mapsbe

Közeledik, amiről már régóta lehet hallani.

A Bloomberg iparági forrásokkal ellátott jól értesült szakújságírója, Mark Gurman szerint az Apple komolyan mérlegeli a hirdetések bevezetését az Apple Maps alkalmazásba. A térképszolgáltatás a jövő évtől kezdve jelenítheti meg a reklámokat, mellyel jobb láthatóságot biztosítana a fizetni hajlandó éttermeknek és vállalkozásoknak. A cupertinóiak a Google Térképben is alkalmazott megoldáshoz hasonlót terveznek beépíteni, de a cég előtérbe helyezné az AI-t a keresések során felkínált ajánlások kiválasztásához.

A híresztelés nem újkeletű, már 2022 óta hallani róla, hogy az Apple a hirdetések bevezetésén dolgozik. A három éve felreppent pletykák szerint a cég a keresési tevékenységen alapuló hirdetéseket már akkor elkezdte tesztelni. Hasonló rendszert használ a cupertinói cég viszonylag régóta az App Store alkalmazás-piactéren is, ahol a fejlesztők tudják saját alkalmazásaikat promózni a keresési találatoknál.

Az Apple ezen a ponton a tervek szerint nem állna meg, és a Podcasts és a Books applikációban is megjelenhetnek majd a hirdetések, szintén keresési kulcsszavak alapján, a fentebb említett módon feltüntetve a találati listában.