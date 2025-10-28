A Zoom alapítója szerint ötből egy-két napot az AI dolgozhat helyettünk a jövőben

A négy, ad abszurdum háromnapos munkahét egy örök mézesmadzagja vagy éppen gumicsontja a vállalati HR-nek, a Zoom alapító-tulajdonosa szerint azonban ez egyáltalán nem utópia, az AI pedig nem a munkát veszi el, hanem a munkaidőt rövidíti le.

Bírom Eric Yuan, a Zoom alapító-vezérigazgatójának töretlen optimizmusát, egyrészt mert láthatóan nem különösebben viselte meg sem őt, sem a cégét az, hogy a covid által felfújt lufi kipukkanása után a kollaborációs platformok szegmensében a nem kevés hátszélnek köszönhetően durván elhúzott a Teams, másrészt mert az AI-ban is meglátja az üzleti lehetőség mellett a jót.

Hiszen a mesterséges intelligenciának köszönhetően a nem is olyan távoli jövőben több idő juthat családra, főzőcskézésre, kutyasétáltatásra ésatöbbi, hiszen az AI végre valóra váltja minden cégrabszolga nedves álmát, a négy, ad abszurdum a háromnapos munkahetet.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát. Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Yuan erről a TechCrunch Disrupt 2025 konferenciáján beszélt, ahol külön kiemelte, hogy az unalmas meetingeken való személyes részvétel helyett már arra is van lehetőség a mesterséges intelligencia révén, hogy saját, digitális másolatunkat delegáljuk, aki mindig figyel és egyetértően bólogat, esetleg felvázolja az álláspontunkat majd az egész session végén összefoglalja a lényeget.

Ezt a képességet egyébként Yuan már több alkalommal is használta a cég negyedéves eredményeinek közzétételét követő Zoom konferenciahívás során, ahová saját maga helyett az AI-t küldte el. Ez egyébként a technológiai ipar topmenedzsereinek körében kezd egyre inkább divattá válni, különösen, ha egyébként is egy introvertáltabb vezetőről van szó, akinek nem hiányoznak az okvetlenkedő elemzői vagy újságírói kérdések.

Persze Yuan azért itt némi paradoxonba keveredik, hiszen ha nem lenne Zoom, Teams és társai, nem lenne annyi unalmas meeting sem és a dolgozók végre tudnának a feladatukra koncentrálni, de fogjuk fel úgy, hogy ő legalább nyújt egy megoldást a saját cége által kreált "problémára".