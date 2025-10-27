A Mac eladásokat is meglökte a Windows 10 kivezetése

Zajlik a PC-k cseréjének ciklusa, aminek egyik haszonélvezője az Apple.

Sejteni lehetett, hogy a Windows 10 általános támogatási időszakának vége egyben azt is jelenti, hogy a felhasználók egy része az alternatív megoldásokat mérlegelve más platfomra tér át, mely már számokkal igazolható. A Counterpont Research piackutató friss jelentése szerint a Linux mellett kézenfekvő választás a merészebben váltók számára az Apple ökoszisztémája.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát. Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

A szállított PC-k száma a harmadik negyedévben 8,1 százalékot nőtt a megelőző év azonos időszakához képest globális szinten, amit részben az operációs rendszer kivezetése, valamint az amerikai vámokkal magyarázható stratégiai készletkiigazítások hajtottak fel. Mindezen körülmények egyik fő haszonélvezője az Apple: a különféle Mac gépek eladásai 14,9 százalékkal nőttek az időszakban, amihez az említett tényezők mellett az idén piacra dobott új modellek és az új laptopokat vásárló vállalkozások is hozzájárultak. Ez látványosan kiugró eredmény, különösen annak fényében, hogy a Mac portfólió eladási számai tavaly meglehetősen gyengélkedtek.

Természesen ez nem jelenti, hogy a windowsos PC-gyártóknak nem maradt volna szelet. A Lenovo még az Apple-nél is jobban teljesített ezen a téren, 17 százalékkal sikerült növelnie szállítmányait, míg az Asus 14 százalékos növekedéssel az Apple nyakában lohol. A HP is 10%-kal erősödött, tehát az összes nagy PC-gyártó, amely Windows 11-es gépeket népszerűsít, jól teljesített az elmúlt negyedévben, a nagyot visszaeső Dell kivételével.