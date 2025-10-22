Visszalépett a Garmin elleni pertől a Strava

Három héttel a bírósági beadványt követően le is zárult a Strava pere a Garminnal szemben, a felperes visszalépésével.

Nem volt túl hosszú életű a Strava jogi hadjárata a sportórákat gyártó Garminnal szemben: alig három héttel a bírósági kereset beadását követően vissza is vonta azt a sportolói közösségi szolgáltatás. A döntés hátterét egyik fél sem hozta nyilvánosságra, csupán annyi derül ki a dokuemtumokból, hogy a felperes minden pontban visszavonja keresetét.

Az eredeti beadvány szerint az eszközgyártó a Strava két szabadalmát is megsértette, melyek az edzésútvonalak követésével összefüggő szegmensek és hőtérkép funkciókkal kapcsolatosak.

A cég szerette volna elérni, a Garmin ne adhasson el a továbbiakban a fent említett két funkcióval rendelkező termékeket, ami szinte a Garmin összes hardvertermékét érinti, mely a 2014-ben bevezetett Connect platformot kínálja.

Az már a per indulásakor is elég valószínűnek tűnt, hogy a Strava aligha ér majd célt, most pedig úgy tűnik, a felperes is belátta, hogy nem fog sikerrel járni a bíróságon, legalábbis az indoklás nélküli kihátrálás az ügyből azt feltételezi, hogy a felkért jogászok alaposabban átértékelték a helyzetet és éltek a szükséges javaslatokkal a tulajdonosok felé.