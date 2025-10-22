Lenyomta a Temu a lengyelek legnépszerűbb piacterét

A Temu világszerte borsot tör az e-kereskedők orra alá, nincs ez másképp Kelet-Európával, azon belül pedig Lengyelországgal, az Allegro hazájával sem.

Az Allegro a lengyel e-kereskedelmi piac alfája és omegája, melyet szokás Kelet-Európa Amazonjaként is aposztrofálni, ám még e mégoly népszerű lengyel piacteret is képes volt maga alá gyűrni a globális e-kereskedelem üstökösként felívelő kínai csillaga, a Temu idén szeptemberben.

A kínai webshop a statisztikák szerint az év kilencedik hónapjában 19,8 millió látogatót vonzott be, szemben az Allegro 19 milliójával, ami a trónfosztás ellenére azért még mindig megsüvegelendő eredmény.

A Temu az elérésben is felülkerekedett szeptemberben az Allegro-n, így a kínaiakat a lengyel internetezők 66%-a kereste fel legalább egyszer a hónap során, míg ugyanez a statisztika az Allegro esetében 63,8% csupán a Mediapanel adatai szerint.

A listán a Temu és az Allegro után további két kínai név is szerepel, az Aliexpress és a Shein 9 és 7,9 millió felhasználóval követik az első kettőt, míg az Amazon ötödikként jön a sorba havi hétmillió látogatóval a lengyel e-kereskedelmi piacon.

Itthon a helyzet semmivel sem rózsásabb a piac hazai szereplői számára, illetve annyiban még gyászosabbnak tűnik a szituáció, hogy Magyarországnak egyáltalán nincs olyan, meghatározó, nemzetközi vizeken evező e-kereskedelmi vállalkozása, mint a lengyel Allegro, a cseh Alza vagy éppen a román eMAG. Itthon a Temu-nak körülbelül 1,6-1,8 millió aktív felhasználója volt az ősz elején.