Már Magyarországon is jobban szól a Spotify

Múlt hónapban indult, mostanra pedig a magyar zenehallgatók számára is elérhetővé vált a Spotify veszteségmentes streaming-lejátszása, melyre elképesztően sokat kellett várni.

Szeptember közepén váratlant húzott a Spotfiy azzal, hogy hosszú évek halogatása után hirtelen elindította a veszteségmentes zenestreaminget a Premium csomag előfizető számára, gyakorlatilag az összes konkurenst előzékenyen maga elé engedve ezen a területen.

A szolgáltatás bejelentéstől kezdődően hivatalosan 50 piacon indult el fokozatosan, kéthónapos időetapban, ahol most kaptak a magyar felhasználók lehetőséget arra, hogy bekapcsolják az - elvileg - jobb minőségű zenét biztosító 24 bites/44,1 kHz-es FLAC streaminget.

Ehhez a felhasználói beállítások alá kell elnavigálni az appon belül, ahol a lejátszási minőséget külön beállítási panelen lehet módosítani szokás szerint attól függően, hogy a készülék WiFi vagy mobilhálózatra csatlakozik.

Fontos, hogy a hálózat sávszélességéhez igazodóan automatikus minőséget választó kapcsoló nem állítja be soha a veszteségmentes streaminget, azt a felhasználónak kézzel kell bekapcsolnia. Így egy óra lejátszás a Spority szerint nagyjából 1 GB-nyi adatforgalmat generál, amit a korlátos mobilnet-kapcsolattal rendelkező hallgatók nem árt, ha figyelembe vesznek.