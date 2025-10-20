Túl a tízezren a SpaceX pályára állított műholdjai

Elon Musk cége október 19-én hódított mérföldkövet, miután újabb adagnyi műholdat indított útnak a kaliforniai Vandenberg Űrbázisról.

Míg akár csak öt évvel ezelőtt még úri hóbortnak minősült, ma már szinte mindenkinek elérhető közelségbe került a műholdas internetkapcsolat, mely folyamatosan bővülő kapacitása és stabilitása révén lassan a földi hálózatok valós versenytársává válik bizonyos régiókban.

A piac legnagyobb szereplőjének számító SpaceX Starlink hálózat kapacitását folyamatosan tágítja Elon Musk cége: a cég újabb 56 műholddal bővítette flottáját vasárnap, ezzel pedig a Falcon 9 rakétákkal Föld körüli pályára állított műholdjainak száma meghaladta az összesen tízezret, ami jelentős mérföldkőnek számít.

A 10 ezer műholdból jelenleg csak 8608 üzemel. Mivel a Starlink műholdak élettartama átlagosan öt év, ezután az üzemeltetők szándékosan pályán kívülre állítják azokat, hogy elégjenek a légkörben. Az első Starlink prototípusokat 2018 februárjában bocsátották fel a szolgáltatás 2021-es elindítása előtt, azóta pedig körülbelül 1400-at vontak ki a forgalomból.

A SpaceX eddig összesen 12 ezer műhold telepítésére kapott engedélyt, de a hálózat bővülése itt még nem érhet véget, mert a hosszútávú tervekben egy 30 ezres megakonstelláció kiépítése szerepel. A vállalatnak mostanra már jóval több műholdja kering a Föld körül, mint a konkurens projekteknek együttvéve.

Via The Verge.