Komoly leállás van az Amazon Web Servicesnél

A Canva, a Slack, a Snapchat és sok más online szolgáltatás köhög az AWS-t érintő üzemzavar miatt. A pontos okot még nem tudni, az Amazon dolgozik az ügyön. Az eset ismét rávilágít, hogy a világ legnagyobb felhőszolgáltatóját érintő zavar képes megbénítani a legnépszerűbb online szolgáltatások jelentős részét.

Egy komolyabb szolgáltatáskiesést tapasztal az Amazon Web Services (AWS), ami a jelentések szerint a felhőplatformra támaszkodó online szolgáltatások működését is jelentősen megzavarja, és ebből kifolyólag a lista nem is rövid. A Downdetector és a bejelentések alapján többek közt a Snapchat, a Fortnite, a ChatGPT, a Perplexity, Alexa asszisztens, a Zoom, a Canva, a Signal, a Duolingo, a Slack és a PlayStation Network esetében is problémák merülnek fel a (magyar idő szerint) hétfő délelőtti órákban, melyet főleg az Egyesült Államok keleti régiójában tapasztalhatnak a felhasználók, de az incidens világszerte más régiókban is kihat a szolgáltatások megbízhatóságára. A felhasználók globálisan jelentenek bejelentkezési hibákról, az érintett alkalmazások összeomlásáról vagy elérhetetlenségéről.

Az AWS állapotellenőrzője is megerősíti a technikai problémát, az Amazon már vizsgálja a meghibásodást, és dolgozik a helyreállításon. A fennakadás okát egyelőre még nem lehet tudni, de a szakértők szerint a kiterjedtebb szolgáltatáskimaradások gyakran hálózati konfigurációs hibákból vagy az adatközpontokat érintő zavarokból erednek.

Legutóbb 2021 végén volt egy jelentős kiesés az AWS-nél, ami 12 órára kiütötte a webes szolgáltatásokat. Mivel a világ vezető felhőszolgáltatójáról van szó, a felmerülő technikai problémák széles körben érintik az internetes szolgáltatásokat. Az AWS tavaly kiugróan magas, 108 milliárd dolláros bevételt termelt, több ezer globális vállalat szervereiért és számítási kapacitásáért felel, a legnagyobb streaming szolgáltatásoktól kezdve az e-kereskedelmi platformokig.

Via The Verge.