Csoportos csevegéssel bővül a Threads

Már akár 50 ember is csatlakozhat egyetlen beszélgetéshez.

Az egykor Twitter (ma már X) konkurenciájának szánt, Meta-birodalomba tartozó Theads júliusban kezdte el bevezetni a privát üzenetküldést, mely hamarosan lehetőséget ad a legfeljebb 50 fős csoportos chatek létrehozására is. A mostanra már több mint 400 millió havi aktív felhasználóval rendelkező szolgáltatás csevegési funkciója egyben elérhetővé válik az Európai Unióban élők számára is a következő hetekben, akik eddig kimaradtak belőle.

A csoportchatekben 18 év felettiek vehetnek részt, akik a többi hasonló platformon megszokott módon bejegyzéseket, szöveges üzeneteket, videókat, GIF-eket és emojikat oszthatnak meg egymással. Ahogy az egyéni, úgy sajnos a csoportos beszélgetések sem kapnak titkosítást, a Threads termékmenedzsere szerint azért, mert a platformnak nem a biztonságos üzenetküldés az elsődleges célja, sokkal inkább az érdekes és aktuális témák kibeszélése és megosztása.

A felhasználók azonban némi kontrollt kapnak a biztonságosabb üzenetváltásokhoz, mivel csak az egymást követő fiókok küldhetnek egymásnak üzeneteket. A kétszemélyes csevegések esetén pedig automatikusan az üzenetküldési kérelmek közt landolnak a nem követett fiókoktól származó üzenetek, továbbá ezek nem tartalmazhatnak linkeket és médiatartalmakat.

Hogy a Threads-ben is sokkal nagyobb szerepet kap a csevegés, nem meglepő, mivel a szintén Meta ernyője alá tartozó Instagramon szintén a csevegés, valamint a reelsek a legtöbb felhasználói interakcióval járó funkciók.

