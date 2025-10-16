Elviszi Kínából a Surface- és Xbox-gyártást a Microsoft

A geopolitikai helyzet egyre több amerikai gyártót sarkall arra, hogy átgondolja, átszervezze a gyártás-ellátási láncát, kisebb függőséget kialakítva ezzel Kínától. Bár nem számít jelentős hardvergyártónak, de most a Microsoftnál is eldönthették, hogy a gyártást el kell vinni az ázsiai országból.

Bár olykor felcsillan valamiféle reménysugár, mégsem csitul érdemben a sino-amerikai geopolitikai viszály, aminek most éppen a Microsoft hardverrészlegére lehet majd hatása.

A Nikkei riportja szerint ugyanis a cég elhatározta, hogy a Surface notebookok és tabletek gyártását elviszi Kínából, azt követően hogy az adatközponti szerverek gyártását már fokozatosan helyezi át a cég más országokba az ázsiai régióban. A fentiek mellett az Xbox játékkonzolok is egyre nagyobb számban készülnek majd Kínán kívüli üzemben - derül ki a cikkből.

Az ellátási láncot érintő folyamat idén tavasszal vált igazán láthatóvá, miután az amerikai vámpolitika hatására egyes gyártók - élükön az Apple-lel - pánikszerűen kezdték átszervezni a gyártási tevékenységet elsősorban Vietnámba és Indiába.

A Microsoft ezzel együtt a hardverbizniszben jóval kevésbé érdekelt akár az Apple-hez, akár az olyan nagy amerikai PC-gyártókhoz képest, mint a Dell vagy éppen a HP, a redmondiak számára éppen ezért vélhetően könnyebb is a logisztika átszervezése, míg az iPhone gyártósorokat nem lehet egyik pillanatról a másikra elköltöztetni Kínából, nem beszélve arról, hogy a komponensgyártók is a nagyobb gyárkomplexumok térségében végzik tevékenységüket.