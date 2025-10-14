Visszatérnek a dedikált álláshirdetések a Facebookra

Ismét lehet álláshirdetést feladni - és arra jelentkezni - a Facebookon keresztül egy erre a célra szolgáló, dedikált hirdetési formában.

Aki fehérgalléros munka után nézelődik, annak a LinkedIn általában megkerülhetetlen hirdetési felület, ám a Microsoft platformja nem passzol minden állástípushoz, amit jó érzékkel ismert fel a világ legnagyobb közösségi szolgáltatása, a Facebook, amikor 2017-ben útjára indította az álláshirdetéseket a platformon.

Hogy aztán öt évvel később az egészet lekapcsolja, majd most, nyolc év múlva újra elérhetővé tegye - egyelőre az Egyesült Államokban.

Az álláshirdetések most a Marketplace-en belül találhatók egy külön erre a célra létrejött menüpontban, emellett a cégek is tudnak kitenni ilyen hirdetést a saját oldalukon, illetve egyes csoportok számára is megjelenhet az opció.

A hirdetéseknek természetesen itt is meg kell felelniük a Facebook használati elveinek, vagyis a felnőtt szolgáltatások és a drog tabu, és valamiért babysittereket sem lehet toborozni ilyen módon a közösségi oldalon.

Ezt a hirdetési formát a tapasztalatok szerint általában idény jellegű vagy alkalmi munkák során használták korábban előszeretettel a Meta platformján, várhatóan ez most sem lesz másként - a hirdetések feladása alapvetően ingyenes, de a Facebook természetesen lehetőséget biztosít a hirdetésként való kiemelésre is.

Via The Verge.