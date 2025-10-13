A Yettel megmondja, milyen a jó app

Az okostelefonos alkalmazások célja, hogy megkönnyítsék az életünket, néha azonban ennek éppen az ellenkezője teljesül - a Yettel a frusztrált felhasználók kezébe adja az őrült kaszabolást.

Elég nehéz meghatározni, hogy mitől is jó pontosan egy okostelefonos applikáció, hiszen azért az egyéni preferenciák elég komoly szerepet játszanak ebben, de tény, hogy egy átlagos okostelefonon tömegével vannak alkalmazások, melyek jelentős része rendkívül frusztráló élményt nyújt olykor, még akkor is, ha láthatóan nagyon-nagyon sok pénzt költöttek a fejlesztésére.

Tegyük hozzá, sokszor nem is az appokkal van a baj, hanem a backenddel (például én három napja nem tudok belépni az MBH mobilbanki alkalmazásba), neadj' Isten a mobilhálózati infrastrukturával, de a hazai szolgáltatóknál ilyen nyilván soha nem fordulhat elő.

Egyikük, a Yettel Magyarország most éppen arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen is a jó app, és röviden arra jut, hogy

Végezze jól a feladatát.

De ez ma már nem elég, legyen szórakoztató is.

És praktikus.

Meg digitális társ.

A szolgáltató hivatalos mobilappja mindezt persze tudja, hiszen október 10-től már nem csak ügyet lehet vele intézni, hanem a korábbi gamifikációs vonal tovább erősödött a TelóNinja nevű minijátékkal, amiben a méltán népszerű Fruit Ninja mintájára telefonokat lehet kaszabolni.

Hogy hányan fognak a telefonvagdosós játékkal játszani a Yettel appban, azt megtippelni sem merem, mindenestre tény, hogy a nagy távközlési cégek az utóbbi időben előszeretettel lépnek új utakra a hivatalos applikációjukkal.

Az egyik legjobb példa erre a Telekom alkalmazás, amibe nemrég belepakolták a Perplexity AI kutató-keresőt, de már azelőtt is inkább hasonlított egy Glamour kupon-különszámra, mint egy unalmas ügyintéző felületre.