Az iPhone tulajok utálják, de így is van versenytárs, akit megihletett a Liquid Glass

Az okostelefon-piacon egyáltalán nem új keletű jelentség a versenytársak között egymás lenyúlása, legyen szó kínai, koreai vagy éppen amerikai cégekről. Bár az iOS fejlődéstörténetének egyik legmegosztóbb újdonsága lett a Liquid Glass dizájn, máris van, aki ihletet merített belőle.

A Liquid Glass dizájn az iOS26 első publikus bétaváltozatai óta szokatlanul erősen megosztja az iPhone-tulajokat - van, aki szerint ez a legszebb dolog, ami egy okostelefon GUI-val történhetett és vannak, akik bazárinak tartják a félig áttetsző, csillogó hatást keltő dizájnelemeket.

A kínai Vivo-nál alighanem arra tettek komolyabb téteket, hogy az Apple végül szokásához hűen mindenkinek a torkán lenyomja az akaratát, ezért az ezen a héten kiadott, Android-alapú OriginOS 6 számos, a Liquid Glassra megszólalásig hasonló UI-megoldással él.

Vivo OriginOS 6 Official Introduction Még több videó

A lekerekített, félig áttetsző ikonok és menühátterek, a zárolási képernyőn az óra, a Control Center, az értesítések mind-mind ismerősen köszönnek vissza annak, aki legnagyobb bánatára vagy éppen megelégedettségére használja az iOS26-ot, igaz, a Vivo nagyon trükkösen nem üveghatásra hivatkozik, hanem az áttetszőséget a víz átlátszóságával állítja párhuzamba.

A Vivo új rendszerének marketinganyagai mindenesetre arra utalnak, hogy az OriginOS 6-tal minden valósággal lefolyik a kijelzőről, nincs semmi akadás vagy mikrolaggolás. Utóbbival egyébiránt a visszajelzések szerint több iPhone-felhasználó is szembesült az iOS26-ra történő frissítést követően, még azoknál a legújabb készülékeknél is, melyek már gyárilag a rendszer legfrissebb kiadásával érkeztek a boltokba szeptember második felében.

Via macrumors.