Macen már bárki használhatja a Dia AI-böngészőt

A Mac-et használók számára megszűnt a várólista, bárki használhatja a Diát, arról viszont még nincs hír, hogy Windowsra mikor érkezik az AI-böngésző.

Az Atlassian által 610 millió dollárért felvásárolt The Browser Co. általánosan hozzáférhetővé tette Mac platformra Dia nevű AI-böngészőjét, mely júniusban vált elérhetővé béta verzióban a várólistára feliratkozott felhasználók számára. A Dia a mai trendeknek megfelelően arra ad lehetőséget, hogy az internetező egy AI-asszisztenssel csevegve hajtson végre feladatokat több böngészőfülben is. A windowsos általános megjelenéssel kapcsolatban még nem közölt konkrét ütemtervet a cég.

A 2019-ben alapított The Browser Co. a Google Chrome és az Apple Safari területén indult megmérettetésre. 2022-ben bemutatott saját Arc nevű alternatív böngészője azzal tűnt ki a már piacon elérhető megoldások közül, hogy egy sokkal testreszabhatóbb, bővebb rendszerezési és archiválási eszközöket nyújtó termékként reklámozták. A The Browser Co. társalapítója és vezérigazgatója, Josh Miller szerint azonban az Arc inkább egy speciális feladatokra használható eszköz, mintsem egy tömegpiaci fogyasztói termék, és le is állította az új funkciók fejlesztését ehhez a szoftverhez, ami láthatóan nem tudott átlépni egy bizonyos küszöböt.

A The Browser Co. értékét tavaly körülbelül 550 millió dollárra becsülték, befektetői közt említhető az Atlassian Ventures, a Salesforce Ventures, a Figma társalapító Dylan Field és a LinkedIn társalapító Reid Hoffman.

Via The Verge.