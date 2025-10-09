Meglökte a PC-piacot a Windows 10 temetése

Az elöregedett eszközök lecserélésének szüksége megnövelte a vásárlási kedvet, a Windows 11-et futtató PC-k iránti kereslet pedig 2026-ban is kitarthat a legfrissebb piackutatói előrejelés szerint.

Az IDC piackutató friss számai szerint az elmúlt évek egyik legerősebb negyedévét produkálta a PC-piac 9,4 százalékos éves emelkedéssel, ami közel 76 millió szállított számítógépet jelent világszerte. A jelek szerint a vállalkozók és fogyasztók vásárlási kedvét valóban meghozza (vagy inkább kényszeríti), hogy közeledik a Windows 10 támogatásának megszűnése.

Ázsia és Japán esetében kétszámjegyű növekedést lehetett látni, részben az oktatási projektek és a kormány által támogatott frissítési programok ösztönző erejének köszönhetően. A gyengébben teljesítő Egyesült Államokban a vámok és a gazdasági bizonytalanság is befolyásolta a vásárlói döntéseket, az IDC szerint a beruházások nagyobb részét lehetőség szerint 2026-ra tolják el a régi hardvereket leváltani kívánó ügyfelek, így a lendület valószínűleg a jövő év folyamán is megmarad.

A szállításokat valamennyi vezető gyártónak sikerült növelnie, az élen álló Lenovo 25,5 százalékos piaci részesedést szerzett 19,4 millió eladott eszközzel, melyet követ a HP 20 százalékkal (15 millió eladott eszköz). A Dell 13,3 százalékot tudhat magáénak 10,1 millió eladott PC-vel, mely enyhe esést mutat az egy évvel korábbi 14,2 százalékos szelethez. Az Apple-nek és az ASUS-nak is sikerült a top ötben maradni. A 9 százalékos piaci részesedéssel rendelkező almás cég 6,8 millió számítógépet (13,7 százalékos növekedés) adott el, míg az ASUS 5,9 millió gépet szállított, amivel a piac 7,8 százalékát fedte le. Ez nagyjából változatlan az egy évvel korábbi eredményeihez képest.

Via IDC.