Egy lopott iPhone buktatta le a mobilokat csempésző bűnbandát

Több mint 40 ezer lopott mobilt csempészhettek Kínába a bűnszervezet tagjai.

A brit Metropolitan Police-nak sikerült felszámolnia egy nemzetközi bűnözői csoportot, mely az elmúlt év során feltehetően akár 40 ezer lopott mobiltelefont csempészett ki az Egyesült Királyságból Kínába. A rendőrség szerint korábban még sosem sikerült felgöngyölíteni ekkora volumenű ügyet lopott telefonok kapcsán, melynek súlyosságáról már az sokat elárul, hogy a Londonban ellopott telefonok felét sikerülhetett kicsempésznie a felelős csoportnak.Az akció során összesen 18 gyanúsítottat vettek őrizetbe, és több mint 2000 lopott készüléket találtak meg.

A csoporthoz elvezető út sem mindennapi, mivel a rendőrség egy tavalyi eset után kezdett nyomozni. Az egyik áldozat Szenteste mérte be lokátor segítségével, hogy az ellopott iPhone-ja a Heathrow repülőtér közelében található egyik raktárban volt. A biztonsági szolgálat együttműködésének köszönhetően így a bűnüldözők találtak további 894 másik eszközt a dobozokban, és további szállítmányokat is vissza tudtak tartani. A banda főleg iPhone-okat lopott, melyek Kínában akár 4 ezer fontot is érnek. A csomagok kriminalisztikai vizsgálata után sikerült beazonosítani a lehetséges tolvajokat.

A nyomozás végül egy teherautóig vezetett, ahol további eszközöket sikerült lefoglalni. Később további több ezer készüléket találtak két afgán férfi lakásán, majd egy harmadik férfit is meggyanúsítottak az ügyben. A rendőrök ezután további 15 személyt vettek őrizetbe.

A Londonban ellopott mobilok száma megháromszorozódott az elmúlt négy év során, és az Egyesült Királyságban eltulajdonított készülékek háromnegyede Londonból tűnik el. A hatóságok a megnövekedett külföldi kereslettel magyarázzák a növekedést.

Via BBC.